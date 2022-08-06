Боррель пригласил президента Сербии и премьера Косова на переговоры в Брюссель
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти приглашены в Брюссель для проведения переговоров по урегулированию ситуации в непризнанной республике. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", — написал он в "Твиттере".
Напомним, 31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
Новости
Блинкен: Приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата накажет весь мир
сегодня в 07:06
В Красноярском крае пьяного водителя "мерседеса" пришлось останавливать стрельбой
сегодня в 07:00
"Что за чертовщина?": Трамп назвал глупой поездку "сумасшедшей" Пелоси на Тайвань из-за напряжённости в регионе
сегодня в 06:40