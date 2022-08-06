Боррель пригласил президента Сербии и премьера Косова на переговоры в Брюссель

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти приглашены в Брюссель для проведения переговоров по урегулированию ситуации в непризнанной республике. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", — написал он в "Твиттере".