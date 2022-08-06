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6 августа, 07:12

Боррель пригласил президента Сербии и премьера Косова на переговоры в Брюссель

<p>Александр Вучич и Альбин Корти. Обложка © <a href="https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obracanje-javnosti-predsednika-republike-srbije-31168" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Сербии, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PM_Albin_Kurti_during_the_first_meeting_of_the_Government_of_the_Republic_of_Kosovo_3_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Александр Вучич и Альбин Корти. Обложка © Сайт президента Сербии, Wikipedia

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти приглашены в Брюссель для проведения переговоров по урегулированию ситуации в непризнанной республике. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", — написал он в "Твиттере".

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Напомним, 31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.

Артур Лапсаков

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