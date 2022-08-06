"Что за чертовщина?": Трамп назвал глупой поездку "сумасшедшей" Пелоси на Тайвань из-за напряжённости в регионе
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань из-за напряжённости в регионе
Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань на фоне нынешних отношений Америки и Китая является глупой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
"Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?" — спросил он в ходе митинга перед сторонниками в Висконсине, трансляцию которого вёл телеканал Newsmax.
Экс-лидер США выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года республиканцы смогут взять большинство мандатов и в результате "покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси". По мнению Трампа, поездка политика стала оправданием для действий Пекина.
"Китай с Тайванем следующие. Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она туда поехала", — заявил Трамп.
Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.
Wikipedia / Gage Skidmore