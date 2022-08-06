"Что за чертовщина?": Трамп назвал глупой поездку "сумасшедшей" Пелоси на Тайвань из-за напряжённости в регионе

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань на фоне нынешних отношений Америки и Китая является глупой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?" — спросил он в ходе митинга перед сторонниками в Висконсине, трансляцию которого вёл телеканал Newsmax.

Экс-лидер США выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года республиканцы смогут взять большинство мандатов и в результате "покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси". По мнению Трампа, поездка политика стала оправданием для действий Пекина.