Стремоусов заявил, что Херсонская область не находится под юрисдикцией Украины

Херсонская область фактически не находится в юрисдикции Украины, поэтому на регион не распространяются кадровые решения Киева, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов в беседе с РИА "Новости". Таким образом он отреагировал на решение правительства Украины одобрить кандидатуру Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации.

"Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацистской верхушки, захватившей власть на Украине", — заявил Стремоусов.

Власти региона не относятся серьёзно к заявлениям Киева, ведь тот "перешёл грани этики и морали", обстреливая Херсонскую область и радуясь разрушениям и гибели мирных жителей. По мнению Стремоусова, Янушевич никогда не приедет в регион, ведь он является "виртуальным губернатором и пустышкой".