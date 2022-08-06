Воспитанник "Рубина" зарезал отца и ранил мать в ходе ссоры из-за ставок на спорт

Воспитанник казанского футбольного клуба "Рубин" Антон Адаричев отправлен в СИЗО по делу об убийстве отца из-за ставок на спорт. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Всё произошло 3 августа в Набережных Челнах. По версии следствия, 21-летний спортсмен, предположительно, сдал в ломбард телевизор, что заметил 62-летний отец парня Валерий Адаричев, занимавший должность заместителя директора технологического центра ПАО "КАМАЗ". Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой Адаричев-младший взял нож и нанёс отцу несколько смертельных ранений. В этот момент домой вернулась мать, которую молодой футболист тоже ударил ножом в живот.

Парень серьёзно увлекался ставками на спорт, и телевизор был сдан для того, чтобы выручить деньги на очередную ставку. Совершив преступление, спортсмен забрал банковскую карту родителей и снял с неё 400 тысяч рублей. Однако после этого он вернулся в квартиру и отвёз раненую мать в больницу, а затем попытался скрыться. Вечером 3 августа его задержали сотрудники ГИБДД после продолжительного преследования. В салоне его машины были найдены вещи со следами крови и сумка с деньгами.

Городской суд отправил Адаричева-младшего под стражу. В ходе заседания выяснилось, что у парня уже есть условный срок, который он получил весной 2021 года за кражу. Он частично признал вину, заявив, что совершил убийство непреднамеренно.

По словам источников издания, нездоровый интерес к букмекерам у обвиняемого появился недавно. Ранее он профессионально играл в футбол и даже выступал в юношеской команде "Рубина". Согласно сайту Федерации футбола Татарстана, последний раз он играл в турнире в 2020 году.