Клишас назвал Украину небезопасной для транзита газа после изъятия активов России

Решение Киева конфисковать российскую собственность на Украине сделало страну небезопасной для транзита энергоносителей. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", — написал он в телеграм-канале.