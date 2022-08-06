Зеленский заявил о конфискации российских активов на $765 млн

На Украине конфискованы российские активы на общую сумму 765 миллионов долларов, заявил президент этой страны Владимир Зеленский. По его словам, планируется принудительно изъять ещё более 900 активов.

"Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов). Эта работа продолжается. Ещё более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать", — заявил Зеленский в своём телеграм-канале.

По его словам, украинские власти подсчитали, что если учитывать не только государственные активы России, но и частные, то будет "36 тысяч позиций, подлежащих изъятию".