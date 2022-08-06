Единогласным решением судей: Дацик побил Монсона на турнире ММА в Москве

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик победил американца Джеффа Монсона. Их поединок состоялся в Москве в рамках суперсерии "Бойцовского клуба "Рен-ТВ".

В первом раунде Дацик применил удушающий приём, однако его соперник перевёл схватку в партер. Второй раунд остался за Дациком: он наносил удары и дразнил противника. К концу боя более молодой боец полностью доминировал, но нокаутировать соперника не смог.

Судьи отдали Дацику победу единогласным решением. В активе 42-летнего бойца в ММА теперь шесть побед и восемь поражений. 51-летний Монсон может похвастаться 60 победами, но у него также 27 поражений и одна ничья.