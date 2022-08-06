НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 августа, 06:21

Украинские войска вновь засыпали Донецк минами "Лепесток"

Штаб теробороны ДНР сообщил о новом обстреле Донецка минами "Лепесток"

Военные Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами с запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле", — сказано в телеграм-канале штаба.

В частности, мины обнаружены на улицах Корейской, Туманяна и Нарвской.

В Донецке маршрутка подорвалась на мине "Лепесток"

В Донецке маршрутка подорвалась на мине "Лепесток"

Это уже не первый раз, когда ВСУ сбрасывают "лепестки" на Донецк. Так, 2 августа в Кировском районе города три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине. Среди пострадавших подросток 2005 года рождения. Россия уже направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ этих запрещённых мин в Донбассе, поскольку речь идёт о нарушении Оттавской конвенции 1999 года, к которой присоединилось 163 государства, в том числе Украина. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей", в основном это дети и другие беззащитные граждане. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта не предпринимать действий, угрожающих жизни людей. Новый обстрел случился 4 августа, мины упали под ноги жителям во дворах и на проезжей части.

Обложка ©

Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров