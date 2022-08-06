Украинские войска вновь засыпали Донецк минами "Лепесток"

Военные Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами с запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле", — сказано в телеграм-канале штаба.