Украинские войска вновь засыпали Донецк минами "Лепесток"
Штаб теробороны ДНР сообщил о новом обстреле Донецка минами "Лепесток"
Военные Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами с запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле", — сказано в телеграм-канале штаба.
В частности, мины обнаружены на улицах Корейской, Туманяна и Нарвской.
Это уже не первый раз, когда ВСУ сбрасывают "лепестки" на Донецк. Так, 2 августа в Кировском районе города три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине. Среди пострадавших подросток 2005 года рождения. Россия уже направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ этих запрещённых мин в Донбассе, поскольку речь идёт о нарушении Оттавской конвенции 1999 года, к которой присоединилось 163 государства, в том числе Украина. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей", в основном это дети и другие беззащитные граждане. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта не предпринимать действий, угрожающих жизни людей. Новый обстрел случился 4 августа, мины упали под ноги жителям во дворах и на проезжей части.
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