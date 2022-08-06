Блинкен: Приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата накажет весь мир
Решение Китая приостановить сотрудничество с США по вопросам климата в результате скажется на всём мире. Особенно это коснётся развивающихся стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции на Филиппинах, трансляцию вело издание Rappler.
"Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности, развивающийся мир. Мы не должны "держать в заложниках" сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами", — сказал он.
В результате, продолжил госсекретарь США, такое решение будет иметь последствия для всей планеты. Блинкен подчеркнул, что приостановка сотрудничества двух стран по ряду пунктов является безответственным шагом.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
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Twitter / Secretary Antony Blinken