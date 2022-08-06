Блинкен: Приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата накажет весь мир

Решение Китая приостановить сотрудничество с США по вопросам климата в результате скажется на всём мире. Особенно это коснётся развивающихся стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции на Филиппинах, трансляцию вело издание Rappler.

"Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности, развивающийся мир. Мы не должны "держать в заложниках" сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами", — сказал он.