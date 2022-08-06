В Красноярском крае пьяного водителя "мерседеса" пришлось останавливать стрельбой

Водитель "мерседеса" устроил гонки с инспекторами ГИБДД в городе Бородине Красноярского края. Чтобы остановить лихача, сотрудникам пришлось применять табельное оружие, сообщает "МВД Медиа".

Пьяный лихач устроил гонки с инспекторами ГИБДД. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

Двигающийся с большой скоростью автомобиль экипаж ДПС заметил на улице Ленина и последовал за ним, когда водитель проигнорировал требование об остановке. В ходе погони мужчина на "мерседесе" лишь увеличивал скорость и попытался скрыться. Он выехал на трассу Р255 "Сибирь" и направился в сторону Канска, неоднократно при этом выезжая на встречную полосу.

"После неоднократных предупреждений о применении огнестрельного оружия инспектор ДПС произвёл выстрел по колёсам иномарки для её остановки. В селе Большие Ключи преследуемая легковушка была остановлена, а водитель задержан", — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 35-летний житель Бородина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате полицейские составили в отношении него административные материалы по трём статьям.