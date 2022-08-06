Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщили в Штабе теробороны ДНР.

"Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своём доме погибла женщина 1964 г.р.", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли и пятеро пострадали после попадания украинского боеприпаса в автобус в Донецке. Местных жителей призвали постараться не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и своих близких.