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6 августа, 07:19

Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

В Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ погиб мирный житель

В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщили в Штабе теробороны ДНР.

"Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своём доме погибла женщина 1964 г.р.", — говорится в сообщении.

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Украинские войска вновь засыпали Донецк минами "Лепесток"

Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли и пятеро пострадали после попадания украинского боеприпаса в автобус в Донецке. Местных жителей призвали постараться не выходить из дома без лишней надобности, беречь себя и своих близких.

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Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов

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