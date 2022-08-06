США не усвоили уроки Хиросимы и могут вновь использовать ядерное оружие

Вашингтон может снова использовать ядерное оружие, как в Хиросиме, ведь нанесение первого удара — центральная часть доктрины США. Такое мнение высказал руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов в беседе с РИА "Новости".

"Очень даже может (повториться Хиросима. — Прим. Лайфа), это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия", — сказал он.

По словам эксперта, США не признают вину за ядерную бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. По мнению американской стороны, ответственность лежит именно на Японии, которая совершила агрессию в Перл-Харборе, а Штаты таким образом лишь осуществили акты возмездия. И вот, продолжил Арбатов, Россия уже на протяжении больше пяти месяцев находится на грани прямого вооружённого столкновения с НАТО.

"В случае такого прямого столкновения, если произойдёт дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия… Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено", — подчеркнул академик.

Он объяснил, что ядерная доктрина США предписывает право применять соответствующее оружие первыми при нападении на американских союзников с использованием обыкновенных вооружений. Однако в российском аналогичном документе прописана немного другая история. Согласно нашей доктрине, рассказал эксперт, РФ может применить ядерное оружие при нападении на неё, ставящем под угрозу существование государства, а также в случае ядерного нападения на Россию или её союзников.