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6 августа, 07:51

Россия не уверена в готовности США к конструктивному диалогу по СНВ

Дипломат РФ в ООН Белоусов: США вряд ли готовы к конструктивному диалогу по СНВ

Россия не считает, что США сейчас готовы к конструктивному диалогу по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Мы не уверены, что американцы на данном этапе готовы к конструктивному, равноправному, заинтересованному и открытому диалогу по разоруженческому досье и по вопросам стратегической стабильности, в ходе которого в равной степени учитывались бы интересы его участников. Мы не уверены, что США готовы к такому диалогу", — сказал он.

Белоусов также подчеркнул, что США первыми должны сделать шаги по возобновлению таких переговоров, так как именно Вашингтон намеренно и сознательно прервал их. При этом Россия не приемлет предварительных условий для начала подобных контактов. А заявление американского лидера Джо Байдена как раз содержит увязку с неким уговором заранее, хотя и не конкретно сформулированным.

"Если США хотят выходить на предметный, конструктивный, ориентированный на результат диалог, то они не должны выдвигать никаких предварительных условий", — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что Москва пока не получала от США конкретных предложений о диалоге по замене ДСНВ. Белоусов добавил, что декларация готовности — "это не есть сама готовность", потому что решение возобновить диалог должно быть подкреплено конкретными сигналами, которые можно расценить как твёрдое намерение Вашингтона.

В Кремле заявили, что Вашингтон тормозил начало переговоров по СНВ-3

В Кремле заявили, что Вашингтон тормозил начало переговоров по СНВ-3

Ранее Лайф рассказывал, что США связали начало переговоров по СНВ-3 с ситуацией на Украине. Как отметила американская чиновница, Вашингтон и Москва достигли прогресса: две крупнейшие ядерные державы, по её словам, "сократили свои ядерные арсеналы".

Лайф напоминает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. Оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января прошлого года Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Президент Джо Байден тоже уложился в срок, по истечении которого документ потерял бы силу.

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ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Варвара Романова

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