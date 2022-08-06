Россия не уверена в готовности США к конструктивному диалогу по СНВ

Россия не считает, что США сейчас готовы к конструктивному диалогу по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Мы не уверены, что американцы на данном этапе готовы к конструктивному, равноправному, заинтересованному и открытому диалогу по разоруженческому досье и по вопросам стратегической стабильности, в ходе которого в равной степени учитывались бы интересы его участников. Мы не уверены, что США готовы к такому диалогу", — сказал он.

Белоусов также подчеркнул, что США первыми должны сделать шаги по возобновлению таких переговоров, так как именно Вашингтон намеренно и сознательно прервал их. При этом Россия не приемлет предварительных условий для начала подобных контактов. А заявление американского лидера Джо Байдена как раз содержит увязку с неким уговором заранее, хотя и не конкретно сформулированным.

"Если США хотят выходить на предметный, конструктивный, ориентированный на результат диалог, то они не должны выдвигать никаких предварительных условий", — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что Москва пока не получала от США конкретных предложений о диалоге по замене ДСНВ. Белоусов добавил, что декларация готовности — "это не есть сама готовность", потому что решение возобновить диалог должно быть подкреплено конкретными сигналами, которые можно расценить как твёрдое намерение Вашингтона.

Ранее Лайф рассказывал, что США связали начало переговоров по СНВ-3 с ситуацией на Украине. Как отметила американская чиновница, Вашингтон и Москва достигли прогресса: две крупнейшие ядерные державы, по её словам, "сократили свои ядерные арсеналы".