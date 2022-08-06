Власти Эстонии засекретили работу госканцелярии по монументам советской эпохи

Власти Эстонии приняли решение засекретить работу государственной канцелярии по монументам советской эпохи. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

Целью этой комиссии является "организация устранения из публичного пространства надгробий и памятников с символикой оккупационной власти". Канцелярия также в ряде случаев имеет право на замену текстов на табличках на идеологически нейтральные. Известно лишь, что комиссия была образована по распоряжению госсекретаря Таймара Петеркопа, а её председателем является Аско Кивинюк. По словам последнего, в состав канцелярии входят представители разных министерств и ведомств. Однако их имена остаются в секрете.

Министр госуправления Рийна Солман отметила, что члены комиссии могут быть в опасности, поэтому таким образом государство защищает их, даёт возможность спокойно работать. Однако с ней согласны не все. Так, депутат парламента от Консервативной народной партии Яаак Валге уверен, что деятельность комиссии должна быть общедоступна.

"На самом деле это вопросы, касающиеся идентичности Эстонии, они должны обсуждаться полностью публично. И если в комиссии есть человек, который не хочет публичности, то он должен взять самоотвод", — подчеркнул Валге.