В США вспомнили о старом методе борьбы с Россией и Китаем

Запад для борьбы с Россией и Китаем намерен возродить и прибегнуть к концепции Римленда, которая помогла одержать победу в двух мировых войнах и холодной войне. Об этом пишет обозреватель Мишель Гурфинкель для газеты The Wall Street Journal.

"Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от Западной до Восточной Евразии, формируя оборонительный океанский Римленд, который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России", — говорится в материале.

Как утверждает Гурфинкель, разработка новой стратегической концепции Вашингтона стала заметна в ходе ближневосточного турне президента США Джо Байдена, а особенно очевидно это стало на состоявшемся 14 июля онлайн-саммите четырёхсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден).

Изначально целью объединения было развитие сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, отметил журналист, однако позже советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил его с "четырёхсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии Индо-Тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия".

Концепция Римленда. Фото © Wikipedia

Rimland ("Дуговая земля") — геополитическая концепция, введённая американским политологом Николасом Спикмэном в 1940 году в работе Geography of Peace. "Кто контролирует Римленд, тот правит Евразией", — считал он. По мнению специалиста, сдержать континентальные империи в лице Советского Союза и Китая может подконтрольная Вашингтону дуга, расстилающаяся от Британии через Западную Европу и Ближний Восток вдоль Южной и Восточной Азии.