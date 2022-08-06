Министр обороны Израиля приказал продолжать удары по "Исламскому джихаду" в секторе Газа
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц распорядился продолжать удары по целям радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Такой приказ министр дал военнослужащим во время совещания по оценке ситуации с начальником Генштаба армии, генеральным директором Минобороны, руководителями армейской разведки и оперативного управления.
"Ганц отдал военным распоряжение продолжать точные операции против "Исламского джихада", сосредоточив внимание на операциях по предотвращению ракетных обстрелов Израиля из Газы", — говорится в заявлении.
Как сообщал Лайф, накануне израильские ракетные войска нанесли удары по целям радикалов в секторе Газа. Кроме того, Израиль уничтожил площадку для запуска ракет "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить на действия Израиля.
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