Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде
Посол ЛНР: Показания погибших в СИЗО в Еленовке бойцов "Азова" всё равно используют в суде
Показания погибших при обстреле украинскими военными СИЗО в Еленовке пленных бойцов "Азова"* всё равно используют в суде и на трибунале. Об этом в телеграм-канале сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Во время украинского обстрела СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков "Азова", но их показания используют в суде и на трибунале", — написал он.
По словам Мирошника, следствие в ДНР заявило, что среди убитых "были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд". Уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако их показания используют в рамках уголовных дел в отношении других обвиняемых, добавил он.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Юрий Тутов