Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде

Показания погибших при обстреле украинскими военными СИЗО в Еленовке пленных бойцов "Азова"* всё равно используют в суде и на трибунале. Об этом в телеграм-канале сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Во время украинского обстрела СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков "Азова", но их показания используют в суде и на трибунале", — написал он.

По словам Мирошника, следствие в ДНР заявило, что среди убитых "были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд". Уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако их показания используют в рамках уголовных дел в отношении других обвиняемых, добавил он.