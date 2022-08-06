Эксперт рассказал, почему страны Европы не откажутся от российских туристов

Большинство стран готовы принимать русских туристов, несмотря на ограничения. Об этом телеканалу "360" рассказал директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Многие страны Европы, с которыми у нас логистика сегодня практически отсутствует, по-прежнему открывают визы россиянам, чтобы они хотя бы через третьи страны могли к ним попасть", — сказал он.

По словам Осауленко, туризм — одна из основополагающих экономических сфер для многих европейских стран, где по-прежнему сохраняется ориентир на российских туристов. Он добавил, что ряд государств старается сохранить потоки отдыхающих хоть в каком-то виде. При этом визовые режимы — часть фильтров, чтобы страны "не забились" и были проходными.

"Все эти фильтры просто создать, но потом сложно от них уйти. Тут есть гибкий подход, мы слышим от той же Финляндии о вероятности возможного приостановления выдачи виз, но все эти решения принимаются очень аккуратно", — заключил Осауленко.