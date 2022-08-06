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6 августа, 11:20

Кадыров раскрыл подробности прошедшей в Сочи встречи с Путиным

Кадыров сообщил, что поговорил с Путиным о чеченских бойцах, участвующих в СВО на Украине

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал подробности беседы с президентом России Владимиром Путиным, которая накануне прошла в Сочи. В телеграм-канале он сообщил, что, в частности, обсудил с главой государства социально-экономическую ситуацию в Чечне, а также ход проведения спецоперации на Украине.

"Друзья, накануне, сразу после окончания встречи президентов России и Турции в Сочи, я встретился с Владимиром Владимировичем Путиным и доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике <...>. Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного главнокомандующего в Донбассе", — написал Кадыров.

В свою очередь глава государства высоко оценил боевые заслуги чеченских военных и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики. Также Путин остался доволен социально-экономическими показателями региона, отметил Кадыров.

Рамзан Кадыров получил звание Героя ЛНР

Рамзан Кадыров получил звание Героя ЛНР

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провёл встречу с Кадыровым. Это произошло накануне вечером в Сочи после российско-турецких переговоров.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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