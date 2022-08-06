Агроном рассказал, как правильно ухаживать за грядками с клубникой после сбора урожая

За грядкой с клубникой необходимо ухаживать даже после сбора урожая, обрезав все повреждённые вредителями и болезнями листья и стебли. Об этом телеканалу "360" рассказал агроном Илья на фестивале "Сыр! Пир! Мир!".

"Необходимо собрать пучок клубники в руку и срезать его ножницами или секатором. При этом необходимо оставить побеги длиной примерно пять – семь сантиметров. Также можно срезать и усы, но только в том случае, если не планируется размножать клубнику усами", — сказал он.

По словам специалиста, у каждого листа есть определённый срок жизни, в конце которого он перестаёт снабжать растение необходимыми веществами, поэтому важно их срезать. Он добавил, что в определённый момент они начнут только накапливать болезни и вредителей.

Кроме того, когда начнут отрастать новые листья, они помогут закладке цветочных почек на следующий год. Агроном подчёркивает, что чем больше их отрастёт, тем больше ягод будет в следующем году. При этом обрезку листьев можно проводить у всех кустов.

"Самое главное — успеть обрезать кусты до наступления постоянных морозов. Все срезанные листья можно отправить в компост, если они ничем не повреждены. Если на них есть точки и красные пятна, то это грибковое заболевание. В таком случае их нужно сжечь", — уточнил эксперт.

Агроном также посоветовал обработать новые листья и почву под кустами специальными препаратами, например фонтазолом, профит голдом и другими подобными. Также после резки листьев нужно обильно полить грядку и снабдить почву водорастворимыми удобрениями.