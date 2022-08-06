Эрдоган подтвердил, что достиг с Путиным договорённости о торговле в рублях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным была достигнута договорённость о переходе к двусторонней торговле в рублях.
"На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьёзным источником доходов для Турции и России", — сказал Эрдоган турецким журналистам.
Напомним, президенты РФ и Турции встретились 5 августа в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток". Также, по словам турецкого лидера, он предложил Путину провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции и добавил, что страны планируют увеличить товарооборот до 100 млрд долларов в год.
Сайт президента Турции