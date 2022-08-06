Эрдоган подтвердил, что достиг с Путиным договорённости о торговле в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным была достигнута договорённость о переходе к двусторонней торговле в рублях.

"На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьёзным источником доходов для Турции и России", — сказал Эрдоган турецким журналистам.