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Опубликовано 6 августа 2022, 10:57

Amnesty International выступила в защиту отчёта о преступлениях ВСУ

Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ основывается на доказательствах, которые были собраны в ходе расследований на местах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию.

"Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах. Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно", — указывается в заявлении.

При обнаружении нарушения Украиной международного гуманитарного права организация намерена таким же образом сообщить об этом "честно и точно". В Amnesty International добавили, что игнорирование подобных действий, совершаемых любой страной в каком-либо конфликте, не будет являться убедительным информированием о положении прав человека.

Кроме того, 29 июля организация направила украинскому правительству письмо, в котором рассказала о задокументированных деяниях ВСУ в различных населённых пунктах и предоставила GPS-координаты 24 мест, в том числе школ и больниц, где размещались солдаты Незалежной.

"По соображениям безопасности эта подробная информация не была включена в пресс-релиз. Мы сообщили правительству, что опубликуем наши выводы, и попросили их предоставить какой-либо ответ до 3 августа, но ответа не получили", — сообщили в организации.

Amnesty International лишилась представителя в Киеве из-за резкого отчёта о ВСУ
Amnesty International лишилась представителя в Киеве из-за резкого отчёта о ВСУ

Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ

Евгения Колесникова
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