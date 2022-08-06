Amnesty International выступила в защиту отчёта о преступлениях ВСУ

Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ основывается на доказательствах, которые были собраны в ходе расследований на местах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию.

"Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах. Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно", — указывается в заявлении.

При обнаружении нарушения Украиной международного гуманитарного права организация намерена таким же образом сообщить об этом "честно и точно". В Amnesty International добавили, что игнорирование подобных действий, совершаемых любой страной в каком-либо конфликте, не будет являться убедительным информированием о положении прав человека.

Кроме того, 29 июля организация направила украинскому правительству письмо, в котором рассказала о задокументированных деяниях ВСУ в различных населённых пунктах и предоставила GPS-координаты 24 мест, в том числе школ и больниц, где размещались солдаты Незалежной.