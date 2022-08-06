Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных сайтов Сахалина

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com, а также Sakhalin.info по решению Генпрокуратуры, следует из реестра ведомства.

Судя по материалам РКН, оба сайта попали в список заблокированных 5 августа. Основанием для этого указывается статья 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В местных СМИ началось активное обсуждение блокировки. По мнению некоторых из них, одной из причин вноса в реестр стала позиция сайта Sakh.com, который пропускал на форуме комментарии негативного характера относительно российской спецоперации на Украине и блокировал противоположные мнения.