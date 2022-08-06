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6 августа, 10:33

В Петербурге состоялся SUP-фестиваль, собравший героев сказок и мультфильмов

Более шести тысяч человек собрались на фестивале "Фонтанка SUP" в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл традиционный карнавал "Фонтанка SUP – 2022", на который собрались более шести тысяч участников. Люди нарядились в красочные и необычные костюмы и заполнили реки и каналы в историческом центре города.

SUP-карнавал в Санкт-Петербурге. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В этом году карнавал проходит под девизом "В Питере — плыть!" (отсылка к знаменитой песне группы "Ленинград" : "В Питере — пить!" — Прим. Лайфа). На кадрах можно заметить заполненную набережную реки Фонтанки, а также один из мостов, проплывая под которым некоторым участникам приходится наклоняться.

После завершения водной части состоится церемония награждения участников гонки, а также дефиле претенденток на звание "Мисс SUP – 2022".

  • Участница фестиваля в образе Мардж Симпсон. Фото © Telegram-канал "Фонтанки"
    Участница фестиваля в образе Мардж Симпсон. Фото © Telegram-канал "Фонтанки"
  • Круэлла и Баба-яга на сапах. Фото © Tegram-канал "Фонтанки"
    Круэлла и Баба-яга на сапах. Фото © Tegram-канал "Фонтанки"
  • Участники сап-карнавала. Фото © Tegram-канал "Фонтанки"
    Участники сап-карнавала. Фото © Tegram-канал "Фонтанки"
  • Кащей бессмертный и Змей Горыныч на сапах. Фото © Tegram-канал "Фонтанки"
    Кащей бессмертный и Змей Горыныч на сапах. Фото © Tegram-канал "Фонтанки"

Участница фестиваля в образе Мардж Симпсон. Фото © Telegram-канал "Фонтанки"

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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