В Петербурге состоялся SUP-фестиваль, собравший героев сказок и мультфильмов

В Санкт-Петербурге прошёл традиционный карнавал "Фонтанка SUP – 2022", на который собрались более шести тысяч участников. Люди нарядились в красочные и необычные костюмы и заполнили реки и каналы в историческом центре города.

SUP-карнавал в Санкт-Петербурге. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В этом году карнавал проходит под девизом "В Питере — плыть!" (отсылка к знаменитой песне группы "Ленинград" : "В Питере — пить!" — Прим. Лайфа). На кадрах можно заметить заполненную набережную реки Фонтанки, а также один из мостов, проплывая под которым некоторым участникам приходится наклоняться.

После завершения водной части состоится церемония награждения участников гонки, а также дефиле претенденток на звание "Мисс SUP – 2022".







