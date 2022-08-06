В Петербурге состоялся SUP-фестиваль, собравший героев сказок и мультфильмов
Более шести тысяч человек собрались на фестивале "Фонтанка SUP" в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошёл традиционный карнавал "Фонтанка SUP – 2022", на который собрались более шести тысяч участников. Люди нарядились в красочные и необычные костюмы и заполнили реки и каналы в историческом центре города.
В этом году карнавал проходит под девизом "В Питере — плыть!" (отсылка к знаменитой песне группы "Ленинград" : "В Питере — пить!" — Прим. Лайфа). На кадрах можно заметить заполненную набережную реки Фонтанки, а также один из мостов, проплывая под которым некоторым участникам приходится наклоняться.
После завершения водной части состоится церемония награждения участников гонки, а также дефиле претенденток на звание "Мисс SUP – 2022".
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге при поддержке "Единой России" выберут лучший двор, дом и подъезд. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа подать заявку на сайте конкурса, сделать это может любой желающий.
Кадр видео LIFE