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Регион
Опубликовано 6 августа 2022, 10:25
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На замглавы администрации Новой Каховки совершено покушение

РИА "Новости": Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки по ЖКХ Гура

Неизвестные расстреляли заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. О покушении РИА "Новости" стало известно от источника в местном органе.

"Нападение произошло у дома [в Новой Каховке], где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что на данный момент Гур госпитализирован. Замглавы администрации Новой Каховки, по словам источника, находится в тяжёлом состоянии, сейчас обсуждается вопрос о его транспортировке в Крым.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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