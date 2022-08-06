На замглавы администрации Новой Каховки совершено покушение

Неизвестные расстреляли заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. О покушении РИА "Новости" стало известно от источника в местном органе.

"Нападение произошло у дома [в Новой Каховке], где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что на данный момент Гур госпитализирован. Замглавы администрации Новой Каховки, по словам источника, находится в тяжёлом состоянии, сейчас обсуждается вопрос о его транспортировке в Крым.