На замглавы администрации Новой Каховки совершено покушение
РИА "Новости": Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки по ЖКХ Гура
Неизвестные расстреляли заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. О покушении РИА "Новости" стало известно от источника в местном органе.
"Нападение произошло у дома [в Новой Каховке], где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — отметил он.
Собеседник агентства добавил, что на данный момент Гур госпитализирован. Замглавы администрации Новой Каховки, по словам источника, находится в тяжёлом состоянии, сейчас обсуждается вопрос о его транспортировке в Крым.
Ранее Лайф писал, что главу Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев. Позже Сальдо доставили в симферопольскую больницу, а затем стало известно, что его перевозят на лечение в Москву.
ТАСС / Сергей Бобылев