Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи предложил ему провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил журналистам.
"Несмотря на трудности на местах, я также твёрдо убеждён в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я ещё раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским", — сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, Анкара будет продолжать развивать диалог с черноморским соседом — Россией — во всех областях, чтобы внести вклад в региональный и глобальный мир.
"Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — добавил Эрдоган.
Напомним, президенты РФ и Турции встретились 5 августа в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
Сайт президента Турции