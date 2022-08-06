Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи предложил ему провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил журналистам.

"Несмотря на трудности на местах, я также твёрдо убеждён в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я ещё раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара будет продолжать развивать диалог с черноморским соседом — Россией — во всех областях, чтобы внести вклад в региональный и глобальный мир.