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6 августа, 10:44

"Жители под надёжной защитой": На телевышке в освобождённом Днепрорудном установили российский флаг

На телевышке в освобождённом Днепрорудном установили российский флаг

Российский флаг водрузили на телевизионную вышку в городе Днепрорудное в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надёжной защитой", — рассказал агентству один из участников торжественной церемонии.

Город Днепрорудное находится на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там расположен важный для горно-металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. ВС РФ взяли город под контроль в марте.

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Ранее Лайф сообщал, что со здания администрации города Днепрорудное спилен украинский трезубец. Кроме того, с дома горсовета сняты плакаты погибших украинских военных, один из которых был убит в июле 2014 года в Иловайском котле, а другой — в ЛНР.

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Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"

Наталья Исакова

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