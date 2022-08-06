"Жители под надёжной защитой": На телевышке в освобождённом Днепрорудном установили российский флаг

Российский флаг водрузили на телевизионную вышку в городе Днепрорудное в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надёжной защитой", — рассказал агентству один из участников торжественной церемонии.

Город Днепрорудное находится на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там расположен важный для горно-металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. ВС РФ взяли город под контроль в марте.