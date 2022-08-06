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6 августа, 10:46

Свыше 20 тысяч жителей Запорожья получили гуманитарную помощь от "Единой России"

Свыше 20 тысяч жителей Запорожья получили гуманитарную помощь от "Единой России". Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии в телеграм-канале.

Так, в Мелитополе гуманитарные центры "Единой России" выдали около 15 тысяч продуктовых наборов. Помощь также получили жители Бердянска, Токмака, Молочанска, Черниговки, Розовки и Константиновки.

"Проблемы у жителей самые разные. Например, в Розовке мы столкнулись с тем, что люди пять месяцев не получали украинскую пенсию. Большой запрос на отдых детей в лагерях — нам поступило уже больше ста обращений. Уже есть договорённость, что они поедут отдыхать в лагеря Крыма", — отметил депутат Госдумы Артём Бичаев, курирующий гуммиссию "Единой России" в Запорожье.

Жители Херсонской области поддержали идею вступления освобождённых территорий в состав РФ

Жители Херсонской области поддержали идею вступления освобождённых территорий в состав РФ

Ранее Лайф писал, что волонтёры "Единой России" в очередной раз доставили продукты и лекарства жителям Херсонской области. Так, помощь поступила в Богдановку и Костогрызово Каховского района, а ещё в посёлок городского типа Строгановка Чаплинского района.

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Telegram / Единая Россия. Официально

Никита Осипов

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