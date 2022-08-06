"Есть серьёзные подвижки": Эрдоган и Путин обсудили использование в Турции карт "Мир"
Эрдоган обсуждал с Путиным применение в Турции карт "Мир"
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи обсуждал использование в Турции карт российской платёжной системы "Мир". В данном вопросе, как отметил глава турецкого государства, есть существенные продвижения.
"В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьёзные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле", — сказал Эрдоган в разговоре с журналистами.
Он также пообещал, что его страна окажет "всяческую поддержку" всем желающим инвестировать в Турцию и подчеркнул, что Анкара абсолютно открыта для свободной рыночной экономики.
Напомним, президенты РФ и Турции встретились 5 августа в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев