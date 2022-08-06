"Есть серьёзные подвижки": Эрдоган и Путин обсудили использование в Турции карт "Мир"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи обсуждал использование в Турции карт российской платёжной системы "Мир". В данном вопросе, как отметил глава турецкого государства, есть существенные продвижения.

"В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьёзные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле", — сказал Эрдоган в разговоре с журналистами.