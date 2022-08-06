Эрдоган: Турция и РФ хотят увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству и намерены вывести двустороннюю торговлю в год до 100 миллиардов долларов. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы подтвердили нашу цель — довести товарооборот между двумя странами до 100 млрд долларов. Для её достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство", — сказал Эрдоган журналистам.

Стороны полны решимости сделать торговлю более сбалансированной, добавил президент, поэтому в Сочи турецкий министр торговли Мехмет Муш подписал с вице-премьером РФ Александром Новаком меморандум, своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами.