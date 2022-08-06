В Херсонской области начали выдавать автомобильные номера новой серии

В Херсонской области сегодня началась замена водительских удостоверений украинского образца на российские, также в регионе теперь будут выдавать автомобильные номера с кодом региона 184. Об этом рассказал представитель ГИБДД России.

"Государственная услуга по замене водительского удостоверения будет оказываться в первую очередь гражданам Российской Федерации, которые уже поменяли паспорта на российские", — приводит ТАСС его слова.

Что касается граждан Украины, то они смогут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области. При этом номера украинского образца на территории региона отныне выдавать не будут. Также представитель ГИБДД России добавил, что регистрация автотранспорта будет осуществляться по упрощённой процедуре, в связи с чем техосмотр проходить не потребуется.