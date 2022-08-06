В Херсонской области начали выдавать автомобильные номера новой серии
Херсонским водителям стали выдавать автомобильные номера с кодом региона 184
В Херсонской области сегодня началась замена водительских удостоверений украинского образца на российские, также в регионе теперь будут выдавать автомобильные номера с кодом региона 184. Об этом рассказал представитель ГИБДД России.
"Государственная услуга по замене водительского удостоверения будет оказываться в первую очередь гражданам Российской Федерации, которые уже поменяли паспорта на российские", — приводит ТАСС его слова.
Что касается граждан Украины, то они смогут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области. При этом номера украинского образца на территории региона отныне выдавать не будут. Также представитель ГИБДД России добавил, что регистрация автотранспорта будет осуществляться по упрощённой процедуре, в связи с чем техосмотр проходить не потребуется.
А ранее заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион готовится к проведению референдума о вступлении в состав РФ. В ходе встречи с жителями города Голая Пристань он подчеркнул, что без присутствия российской стороны на территории региона "террор фашистов будет неизбежным". Стремоусов подчеркнул, что референдум должен пройти в любом случае и он закрепит тот статус, "в котором Россия уже никогда отсюда не уйдёт".
ТАСС / Сергей Мальгавко