Посольство Болгарии опровергло остановку выдачи туристических виз россиянам
Болгария не останавливала выдачу туристических виз россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в посольстве страны в Москве.
"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась", — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.
Там уточнили, что по техническим причинам посольство работает "в необычном режиме", и сроки оказания услуг увеличились. Также в дипмиссии добавили, что выдача виз не приостанавливалась для россиян, владеющих недвижимостью.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария приостанавливает выдачу гражданам России туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости. По данным АТОР, это стало ответной мерой на объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.
Сайт Посольства Болгарии в Москве