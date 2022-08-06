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6 августа, 11:41

Посольство Болгарии опровергло остановку выдачи туристических виз россиянам

Болгария не останавливала выдачу туристических виз россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в посольстве страны в Москве.

"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась", — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Там уточнили, что по техническим причинам посольство работает "в необычном режиме", и сроки оказания услуг увеличились. Также в дипмиссии добавили, что выдача виз не приостанавливалась для россиян, владеющих недвижимостью.

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Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария приостанавливает выдачу гражданам России туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости. По данным АТОР, это стало ответной мерой на объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

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Сайт Посольства Болгарии в Москве

Артур Лапсаков

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