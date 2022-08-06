Посольство Болгарии опровергло остановку выдачи туристических виз россиянам

Болгария не останавливала выдачу туристических виз россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в посольстве страны в Москве.

"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась", — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Там уточнили, что по техническим причинам посольство работает "в необычном режиме", и сроки оказания услуг увеличились. Также в дипмиссии добавили, что выдача виз не приостанавливалась для россиян, владеющих недвижимостью.