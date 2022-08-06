Испанские полицейские задержали украинцев, вымогавших деньги у соотечественников

Испанские правоохранители задержали участников украинской преступной группировки, которые вымогали деньги у соотечественников. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции королевства в "Твиттере".

"Задержаны четыре участника украинской преступной группы, вымогавшей деньги у соотечественников с применением чрезмерного насилия", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в мае этого года в городе Бенидорме члены группировки ограбили трёх женщин, которые, по данным правоохранителей, прибыли в Испанию после бегства из-за военного конфликта на Украине.