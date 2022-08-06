Английская футбольная премьер-лига ограничила доступ к своему сайту для россиян
Доступ к сайту Английской футбольной премьер-лиги был закрыт для пользователей из России. При попытке зайти на него появляется уведомление о блокировке.
"Дистрибутив Amazon CloudFront настроен на блокировку доступа из вашей страны", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Английская премьер-лига может разорвать контракт с "Матч ТВ" на показ игр чемпионата Англии. Поводом для этого могут стать события на Украине. Если контракт с "Матч ТВ" будет разорван, то клубы АПЛ в общей сложности потеряют 43 миллиона фунтов стерлингов.
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