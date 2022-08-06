Английская футбольная премьер-лига ограничила доступ к своему сайту для россиян

Доступ к сайту Английской футбольной премьер-лиги был закрыт для пользователей из России. При попытке зайти на него появляется уведомление о блокировке.

Ранее Лайф рассказывал, что Английская премьер-лига может разорвать контракт с "Матч ТВ" на показ игр чемпионата Англии. Поводом для этого могут стать события на Украине. Если контракт с "Матч ТВ" будет разорван, то клубы АПЛ в общей сложности потеряют 43 миллиона фунтов стерлингов.