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6 августа, 11:52

Английская футбольная премьер-лига ограничила доступ к своему сайту для россиян

Доступ к сайту Английской футбольной премьер-лиги был закрыт для пользователей из России. При попытке зайти на него появляется уведомление о блокировке.

"Дистрибутив Amazon CloudFront настроен на блокировку доступа из вашей страны", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что Английская премьер-лига может разорвать контракт с "Матч ТВ" на показ игр чемпионата Англии. Поводом для этого могут стать события на Украине. Если контракт с "Матч ТВ" будет разорван, то клубы АПЛ в общей сложности потеряют 43 миллиона фунтов стерлингов.

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Getty Images / Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов

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