Российские военные ликвидировали свыше 400 членов 46-й аэромобильной бригады ВСУ, ударив по месту размещения в районе населённого пункта Белогорка в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ (Вооружённых сил Украины. — Прим. Лайфа) . Уничтожено свыше 400 националистов", — сказал он.

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских РСЗО HIMARS в Харьковской области. Кроме того, на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.