В Балашихе супругов-пенсионеров зверски убили в собственной квартире
Пару пенсионеров нашли мёртвыми в собственной квартире в Балашихе
Тела супружеской пары пенсионеров с колото-резаными ранами в области груди и спины были обнаружены в квартире в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
"По факту двойного убийства следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что криминалисты уже назначили все необходимые экспертизы, ведутся поиски подозреваемого в причастности к убийству. По данным МК, супруги были мертвы уже как минимум неделю. У пенсионерки на руках были срезаны все ногти. Правоохранителей вызвал сосед убитых. Мужчина пожаловался на неприятный запах из квартиры, а также обратил внимание на то, что на москитной сетке скопилось большое количество мух.
А ранее Лайф сообщал, что жительница Саратова призналась в убийстве дочери-инвалида и троих внуков. Дети попросили свою бабушку приготовить суп из молока и макарон, но никто из семьи не подозревал, что это будет их последний совместный ужин. После приготовления женщина добавила в еду отраву.
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