Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал сводящую с ума потребителей газовую политику Берлина

Газовое партнёрство Германии с Катаром терпит неудачу, и в результате эта политика Берлина "сводит потребителей с ума". Об этом заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль в "Твиттере".

"Газовое партнёрство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии", — написал он.

А затем, продолжил Габриэль, Берлин покупает очень дорогой газ на спотовом рынке и сводит с ума потребителей. Таким образом он прокомментировал материал, который опубликовало онлайн-издание Focus. В статье говорится о том, что ФРГ так и не заключила с Катаром никаких соглашений о газовых поставках.