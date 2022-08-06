Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал сводящую с ума потребителей газовую политику Берлина
Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: Газовая политика Берлина сводит с ума потребителей
Газовое партнёрство Германии с Катаром терпит неудачу, и в результате эта политика Берлина "сводит потребителей с ума". Об этом заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль в "Твиттере".
"Газовое партнёрство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии", — написал он.
А затем, продолжил Габриэль, Берлин покупает очень дорогой газ на спотовом рынке и сводит с ума потребителей. Таким образом он прокомментировал материал, который опубликовало онлайн-издание Focus. В статье говорится о том, что ФРГ так и не заключила с Катаром никаких соглашений о газовых поставках.
Ранее сообщалось, что в ФРГ хотят построить новый трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа. По данным Министерства экономики и защиты климата Германии, терминал СПГ должен быть введён в эксплуатацию в конце года.
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