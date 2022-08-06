НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 августа, 12:11

Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал сводящую с ума потребителей газовую политику Берлина

Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: Газовая политика Берлина сводит с ума потребителей

Газовое партнёрство Германии с Катаром терпит неудачу, и в результате эта политика Берлина "сводит потребителей с ума". Об этом заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль в "Твиттере".

"Газовое партнёрство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии", — написал он.

А затем, продолжил Габриэль, Берлин покупает очень дорогой газ на спотовом рынке и сводит с ума потребителей. Таким образом он прокомментировал материал, который опубликовало онлайн-издание Focus. В статье говорится о том, что ФРГ так и не заключила с Катаром никаких соглашений о газовых поставках.

"Для немца это кошмар": Аналитик объяснила, почему Германию не спасут уголь и СПГ

"Для немца это кошмар": Аналитик объяснила, почему Германию не спасут уголь и СПГ

Ранее сообщалось, что в ФРГ хотят построить новый трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа. По данным Министерства экономики и защиты климата Германии, терминал СПГ должен быть введён в эксплуатацию в конце года.

Обложка ©

Getty Images / Britta Pedersen / picture alliance

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров