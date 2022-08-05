Житель Екатеринбурга убил жену и покончил с собой, оставив в квартире пятимесячного малыша

Житель Екатеринбурга зарезал жену, а затем покончил с собой. Как сообщает портал E1.ru, утром 4 августа жительница одного из домов на улице Бебеля увидела в окно тело мужчины. Она попросила соседей в чате встретить скорую помощь.

Позднее выяснилось, что в квартире на втором этаже мужчина зарезал супругу, после чего свёл счёты с жизнью. Всё это время в квартире спал пятимесячный малыш пары. Младенца увезли в больницу. По словам соседей, это была обычная семья, криков и ругани слышно не было.