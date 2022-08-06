Захарова призвала стороны израильско-палестинского конфликта к сдержанности

Москва серьёзно обеспокоена эскалацией вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Призываем все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооружённых действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", — приводятся её слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что в Москве с глубокой озабоченностью воспринимают развитие событий, при котором гибнут мирные граждане. Это чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.