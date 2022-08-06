Захарова призвала стороны израильско-палестинского конфликта к сдержанности
Москва серьёзно обеспокоена эскалацией вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Призываем все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооружённых действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", — приводятся её слова на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что в Москве с глубокой озабоченностью воспринимают развитие событий, при котором гибнут мирные граждане. Это чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.
Россия подтверждает принципиальную и последовательную позицию, отражённую в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, в поддержку комплексного и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с двухгосударственным принципом. Положить конец насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года.
Лайф напоминает, что накануне, 5 августа, армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет", которую премьер страны Яир Лапид назвал устранением конкретной угрозы гражданам. После этого министр обороны страны Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тысяч резервистов "для оперативных целей". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Сегодня Ганц приказал продолжать удары по "Исламскому джихаду".
VK / МИД России