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6 августа, 12:28

Приватизацию на Украине начнут с хлебокомбинатов и спиртовых заводов

Врио главы ФГИ Украины Батова: Приватизацию начнут с предприятий по переработке зерна

На Украине начнётся новая волна приватизаций, которая затронет прежде всего предприятия, занимающиеся переработкой зерна. Об этом в эфире всеукраинского марафона заявила врио главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.

"Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку", — сказала она.

По словам Батовой, большинство из этих предприятий сейчас не работают.

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Ранее Лайф писал, что в мае Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества. По данным украинского депутата Железняка, в пользу данного решения высказались 334 парламентария.


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ТАСС / dpa/picture-alliance

Григорий Воронцов

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