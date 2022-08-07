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6 августа, 23:31

При пожаре на нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики страны

В числе пострадавших при пожаре на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас оказался министр энергетики и горнорудной промышленности страны Николас Арронте Крус. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Чиновнику оказана медицинская помощь в больнице им. Фаустино Переса в Матансасе. В этом медицинском учреждении пребывает ещё около 70 пострадавших. Агентство не сообщает, в каком состоянии находится министр.

По последним данным, травмы и ожоги при пожаре получил 121 человек. По официальной статистике, без вести пропали 17 кубинцев.

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Лайф ранее сообщал, что власти Кубы попросили помощи у дружественных стран в тушении этого пожара. По данным местных СМИ, пожар на нефтехранилище начался из-за удара молнии в один из резервуаров, где находилось порядка 25 тысяч кубов нефти.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ramon Espinosa

Дмитрий Алексиевич
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