При пожаре на нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики страны

В числе пострадавших при пожаре на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас оказался министр энергетики и горнорудной промышленности страны Николас Арронте Крус. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Чиновнику оказана медицинская помощь в больнице им. Фаустино Переса в Матансасе. В этом медицинском учреждении пребывает ещё около 70 пострадавших. Агентство не сообщает, в каком состоянии находится министр.

По последним данным, травмы и ожоги при пожаре получил 121 человек. По официальной статистике, без вести пропали 17 кубинцев.