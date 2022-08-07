Запад занервничал из-за сближения России и Турции

Страны Запада опасаются углубления сотрудничества между Россией и Турцией. Шесть неназванных западных чиновников по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Как пишет Financial Times, чиновник ЕС, имя которого не называется, заявил, что в Евросоюзе "всё более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник издания назвал поведение Турции по отношению к России "крайне оппортунистическим".

Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие Москве уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными ограничениями". ЕС в этом отношении более сдержан, отмечает газета. При этом три европейских чиновника заявили, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе ещё не было.