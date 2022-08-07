"Зенит" в меньшинстве сыграл с "Ахматом" вничью

Футболисты петербургского "Зенита" в матче четвёртого тура РПЛ сыграли вничью с грозненским "Ахматом". Встреча проходила на выезде и завершилась со счётом 0:0. В конце первого тайма клуб из Санкт-Петербурга остался в меньшинстве — на 41-й минуте был удалён голкипер Даниил Одоевский.

Подопечным Сергея Семака впервые за четыре игры чемпионата не удалось обыграть грозненский клуб. Прежде было три победы (2:0, 3:1 и 4:0). После этого матча "Зенит" расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с восемью очками. У "Ахмата" пять очков и восьмое место.

В следующем туре, 13 августа, "Зенит" на своём поле примет ЦСКА. Днём позже у "Ахмата" пройдёт встреча на выезде с подмосковными "Химками".