Белый дом сообщил о готовности принять "экстраординарные" меры для освобождения Грайнер
США готовы пойти на "экстраординарные" меры, чтобы освободить баскетболистку Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что Москве было сделано "существенное предложение" и американская администрация настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключённых.
"Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры <…> чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог", — приводит слова Жан-Пьер агентство РИА "Новости".
По задумкам Вашингтона, сделка должна привести к возвращению на родину не только Грайнер, которую в России приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, но и ещё одного американца — Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют.
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Ранее Лайф писал, почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова. Химкинский суд признал спортсменку виновной, звезда американского спорта получила в России реальный тюремный срок за контрабанду наркотиков. Президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым.
ТАСС / Новодережкин Антон