Белый дом сообщил о готовности принять "экстраординарные" меры для освобождения Грайнер

США готовы пойти на "экстраординарные" меры, чтобы освободить баскетболистку Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Москве было сделано "существенное предложение" и американская администрация настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключённых.

"Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры <…> чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог", — приводит слова Жан-Пьер агентство РИА "Новости".

По задумкам Вашингтона, сделка должна привести к возвращению на родину не только Грайнер, которую в России приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, но и ещё одного американца — Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют.