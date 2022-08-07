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6 августа, 21:01

"Краснодар" устроил "Локомотиву" разгром со счётом 3:0

"Краснодар" крупно обыграл "Локомотив" на своём поле в матче чемпионата России по футболу

В матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги "Краснодар" разгромил московский "Локомотив" со счётом 3:0. Игра прошла в Краснодаре.

Все три результативные атаки пришлись на второй тайм. Первый гол забил Кристиан Рамирес, после этого дублем отметился Олакунле Олусегун.

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Теперь в активе "Краснодара" семь очков, команда после этой победы поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.

В свою очередь, у "Локомотива" два балла после четырёх матчей. Клуб располагается на 14-м месте в РПЛ, в зоне стыковых матчей за право не вылететь из лиги.

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Ранее бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц раскритиковал работу комментаторов матча второго тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак". Он посетовал на то, что комментатор на федеральном канале "выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим". Такие ситуации, по словам Хачатурянца, всегда вызывают у него недоумение.

Обложка ©

ТАСС / Степан Ноздрев

Дмитрий Алексиевич

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