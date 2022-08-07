"Краснодар" устроил "Локомотиву" разгром со счётом 3:0

В матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги "Краснодар" разгромил московский "Локомотив" со счётом 3:0. Игра прошла в Краснодаре.

Все три результативные атаки пришлись на второй тайм. Первый гол забил Кристиан Рамирес, после этого дублем отметился Олакунле Олусегун.

Теперь в активе "Краснодара" семь очков, команда после этой победы поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.

В свою очередь, у "Локомотива" два балла после четырёх матчей. Клуб располагается на 14-м месте в РПЛ, в зоне стыковых матчей за право не вылететь из лиги.