Кавказские танцы: Россиянка танцевала в авто и вывалилась под колёса других машин

В Махачкале девушка вылезла в окно автомобиля во время движения и выпала из него в танце. Всё случилось на проспекте Акушинского. Видео с показаниями водителя выложила пресс-служба МВД Дагестана в своём официальном телеграм-канале.

Рассказ водителя автомобиля, из которого выпала девушка. Видео © МВД Дагестана

"Я решил подвезти девушку. В потоке включил громкую музыку, не уследил — и девушка выпала. Впредь обязуюсь пристёгиваться и следить за пассажирами и их безопасностью и даю рекомендацию всем соблюдать правила дорожного движения", — сказал водитель.