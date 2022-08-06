Кавказские танцы: Россиянка танцевала в авто и вывалилась под колёса других машин
В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля на проезжую часть
В Махачкале девушка вылезла в окно автомобиля во время движения и выпала из него в танце. Всё случилось на проспекте Акушинского. Видео с показаниями водителя выложила пресс-служба МВД Дагестана в своём официальном телеграм-канале.
Рассказ водителя автомобиля, из которого выпала девушка. Видео © МВД Дагестана
"Я решил подвезти девушку. В потоке включил громкую музыку, не уследил — и девушка выпала. Впредь обязуюсь пристёгиваться и следить за пассажирами и их безопасностью и даю рекомендацию всем соблюдать правила дорожного движения", — сказал водитель.
Ранее о падении девушки из авто, о котором идёт речь, рассказывал Лайф. Жительница Махачкалы выпала из окна движущейся машины, пытаясь сделать красивое видео. Девушка высунулась в заднее правое окно внедорожника, пританцовывая, но не удержалась и упала прямо на проезжую часть.
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