Генсеку ООН припомнили, кто именно устроил ядерную атаку на Хиросиму

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил генеральному секретарю организации упомянуть виновного в атомной бомбардировке Хиросимы.

Ранее Антониу Гутерриш принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Генсек призвал никогда не забывать о трагедии и заявил, что ядерному оружию нет места на планете. Политик коснулся спецоперации России на Украине, однако при этом ни слова не сказал о США — единственном государстве, сбросившим ядерные бомбы на города.

"Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях", — написал Полянский в "Твиттере".

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. А в подавляющем большинстве эти были мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят церемонии мира.