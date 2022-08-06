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6 августа, 19:12

Мэр Алчевска привёл новые данные о пострадавших после обстрела ВСУ

Число пострадавших после прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске выросло до 13

Количество пострадавших в результате удара украинских войск по девятиэтажке в Алчевске увеличилось до 13. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев.

"Четырнадцать пострадавших. Пока, предварительно, погибший есть", — приводит ТАСС его слова.

ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области

ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области

Ранее Лайф сообщал, что в результате удара украинских войск по Алчевску погиб один человек. Изначально была информация о том, что пострадало 10 человек. Об обстреле ВСУ Алчевска стало известно сегодня вечером, 6 августа. Один снаряд попал в жилой дом, из-за этого произошёл пожар.


Атакуют во время раздачи гумпомощи: ВСУ хотят ударить по мирным жителям в пригороде Славянска и обвинить РФ

Атакуют во время раздачи гумпомощи: ВСУ хотят ударить по мирным жителям в пригороде Славянска и обвинить РФ

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Telegram / Чат Алчевск | Перевальск

Наталья Исакова

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