Мэр Алчевска привёл новые данные о пострадавших после обстрела ВСУ
Число пострадавших после прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске выросло до 13
Количество пострадавших в результате удара украинских войск по девятиэтажке в Алчевске увеличилось до 13. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев.
"Четырнадцать пострадавших. Пока, предварительно, погибший есть", — приводит ТАСС его слова.
Ранее Лайф сообщал, что в результате удара украинских войск по Алчевску погиб один человек. Изначально была информация о том, что пострадало 10 человек. Об обстреле ВСУ Алчевска стало известно сегодня вечером, 6 августа. Один снаряд попал в жилой дом, из-за этого произошёл пожар.
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