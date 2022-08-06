Мэр Алчевска привёл новые данные о пострадавших после обстрела ВСУ

Количество пострадавших в результате удара украинских войск по девятиэтажке в Алчевске увеличилось до 13. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев.

Ранее Лайф сообщал, что в результате удара украинских войск по Алчевску погиб один человек. Изначально была информация о том, что пострадало 10 человек. Об обстреле ВСУ Алчевска стало известно сегодня вечером, 6 августа. Один снаряд попал в жилой дом, из-за этого произошёл пожар.



