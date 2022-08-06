МО РФ: Украинские военные хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом РФ
Украинские военнослужащие намерены подорвать мост в селе Таврийское Запорожской области и обвинить Российскую армию в неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Боевики украинских вооружённых формирований в селе Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения ВС России и ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — сказал он в ходе брифинга.
Мизинцев отдельно в очередной раз подчеркнул, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам. Они, как отметил представитель Минобороны, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.
Ранее Мизинцев сообщил, что украинские военные хотят ударить по мирным жителям в пригороде Славянска и обвинить в этом РФ. По его словам, провокация готовится силами 72-го центра информационно-психологических операций.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine