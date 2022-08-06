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6 августа, 18:42

Атакуют во время раздачи гумпомощи: ВСУ хотят ударить по мирным жителям в пригороде Славянска и обвинить РФ

ВСУ готовят провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска

Вооружённые силы Украины готовят очередную провокацию с гибелью мирных граждан в пригороде Славянска, чтобы обвинить военных РФ в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Для её реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты миномётные расчёты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи", — сказал он.

Мизинцев отметил, что провокация готовится силами 72-го центра информационно-психологических операций.

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Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске, ещё девять пострадали. При атаке повреждения получили около 10–12 жилых строений.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas/Anadolu Agency

Варвара Романова

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