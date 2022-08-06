Атакуют во время раздачи гумпомощи: ВСУ хотят ударить по мирным жителям в пригороде Славянска и обвинить РФ
ВСУ готовят провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска
Вооружённые силы Украины готовят очередную провокацию с гибелью мирных граждан в пригороде Славянска, чтобы обвинить военных РФ в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для её реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты миномётные расчёты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи", — сказал он.
Мизинцев отметил, что провокация готовится силами 72-го центра информационно-психологических операций.
Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске, ещё девять пострадали. При атаке повреждения получили около 10–12 жилых строений.
Getty Images / Metin Aktas/Anadolu Agency